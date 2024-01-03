Объем госдолга США превысил $34 трлн

На начало 2024 года объем государственного долга США превысил $34 трлн.

Согласно данным министерства финансов, по состоянию на этот вторник его размер достиг $34,001 трлн., что является рекордом. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ, госдолг вышел на данный уровень на несколько лет раньше, чем прогнозировалось до пандемии COVID-19, которая вызвала замедление экономического развития страны.

Известно, что долг в США составляет около $100 тысяч на человека.

Напомним, что еще в октябре 2023 года госдолг Соединенных Штатов составлял $33 трлн 513 млрд.