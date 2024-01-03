Песков: сообщения о заявлении Путина "по мировой безопасности" являются фейком

Сообщения о скором "сенсационном заявлении" Владимира Путина являются фейком. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в Telegram-каналах появились публикации о якобы готовящемся заявлении Путина "по мировой безопасности" и ситуации на Украине. Однако, как пояснил Песков, они не соответствуют действительности.

"Нет. Это фейк", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, накануне в Госдуме ответили на заявления украинского президента Владимира Зеленского о захвате Крыма.