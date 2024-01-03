Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств

В России до конца 2024 года продлевается действие упрощенного порядка ввоза в страну электронных устройств и оборудования. Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, решение направлено на обеспечение потребителей товарами, содержащими оборудование для шифрования. Речь идет, в том числе, о смартфонах, планшетах, ноутбуках, компьютерах, микросхемах и рациях.

В Правительстве уточнили, что упрощенный порядок касается процедуры выдачи разрешительных документов для ввоза указанной продукции, а также их представления таможенным органам.

Ранее сообщалось, что жители Свердловской области активнее других жителей УрФО заказывают себе новые "Айфоны".