Осужденный экс-глава УМВД по Екатеринбургу Трифонов погиб в зоне СВО

Бывший глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила адвокат экс-силовика Ольга Кезик.

По ее словам, которые приводит "Коммерсант", Трифонов погиб в конце 2023 года. Его супруге стало известно об этом только вчера. Как уточнила адвокат, семья Игоря Трифонова намерена доказывать его непричастность к преступлению, за которое он был осужден. В следующую среду, 10 января, состоится рассмотрение кассационной жалобы в Челябинском кассационном суде.

Напомним, в 2022 году Ленинский районный суд приговорил Трифонова к 9,5 годам в колонии строгого режима по делу о взяточничестве, хранении оружия и боеприпасов. Также экс-главу городской полиции лишили специального звания генерал-майора. В дальнейшем защита Игоря Трифонова обжаловала приговор.

После рассмотрения апелляции он был изменен: осуждение Трифонова за приобретение боеприпасов исключено, наказание бывшему силовику по этой статье смягчили до 10 месяцев лишения свободы. Окончательно экс-главе УМВД Екатеринбурга назначено 9 лет и 4 месяца в колонии строгого режима.

Кроме этого, Свердловский областной суд вынес решение о конфискации средств на счетах Трифонова. Деньги направлены в доход государства.