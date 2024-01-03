03 Января 2024
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Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО

Уральский полпред рассказал, как в регионах УрФО ведут работу по адаптации к изменениям климата

Регионы Уральского федерального округа ведут большую работу по адаптации к изменениям климата, сообщил полномочный представитель Президента Владимир Якушев, сообщает пресс-служба полпреда.

Она включает оперативные и долгосрочные меры, которые позволят защитить объекты инфраструктуры от экстремальных осадков, наводнений и других климатических рисков. Работа идёт по региональным планам адаптации к климатическим изменениям, разработанным в соответствии с национальным планом.

«Изменение климата - значимый фактор развития экономики нашей страны. Мы можем и должны уже сегодня принять меры, которые позволят сгладить негативные проявления природных процессов, отчасти вызванных нерациональным отношением человека к природе, – подчеркнул Владимир Якушев. - Это комплексный и сложный вопрос, но его решение зависит от каждого человека: любой способен делать маленькие шаги по защите окружающей среды - начиная от раздельного сбора твёрдых бытовых отходов, высадки деревьев до воспитания в себе и своих детях бережного отношения к природе».

Региональные планы адаптации к изменениям климата направлены на все сферы экономики регионов,.

Например, Челябинская область активно работает над переходом на экологичные виды топлива: развивает электротранспорт, закупает автобусы, работающие на компримированном природном газе, и создаёт соответствующую сеть заправочных станций. Регион также занимается декарбонизацией промышленности и адаптацией к изменениям климата сельского хозяйства; обеспечением энергобезопасности, модернизацией коммунальной инфраструктуры. Область совершенствует систему оповещения о происшествиях, развивает систему видеомониторинга лесных пожаров, занимается лесововосстановлением и озеленением населённых пунктов. Аналогичная работа организована и в других регионах УрФО.

Теги: владимир якушев, изменение климата, природные процессы


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