03 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

В аэропорту Оренбурга из-за непогоды задерживаются рейсы

Сегодня, 3 января, в аэропорту Оренбурга задержано несколько рейсов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, причиной задержек стали неблагоприятные метеоусловия – снег и метель. По данным ведомства, речь идет о следующих рейсах (везде указано местное время):

  • №080 авиакомпании Nord Wind по маршруту "Оренбург – Москва (Шереметьево)". Время вылета по расписанию – 6 часов 45 минут, предварительное время вылета – 13.00 часов;
  • №1245 авиакомпании "Аэрофлот" "Оренбург – Москва (Шереметьево)". Время вылета по расписанию – 6 часов 5 минут, предварительное время вылета – 17.00 часов;
  • №2853 авиакомпании "Аэрофлот" "Оренбург – Санкт-Петербург (Пулково)". Время вылета по расписанию – 6 часов 25 минут, предварительное время вылета – 16 часов 50 минут;
  • №266 авиакомпании Nord Wind "Оренбург – Санкт-Петербург (Пулково)". Время вылета по расписанию – 7 часов 35 минут, предварительное время вылета – 19.00 часов.

Сейчас представителями авиакомпаний оказываются услуги пассажирам в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Ситуация находится на контроле Оренбургской транспортной прокуратуры.

Теги: Оренбург, аэропорт, рейсы


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