В аэропорту Оренбурга из-за непогоды задерживаются рейсы

Сегодня, 3 января, в аэропорту Оренбурга задержано несколько рейсов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, причиной задержек стали неблагоприятные метеоусловия – снег и метель. По данным ведомства, речь идет о следующих рейсах (везде указано местное время):

№080 авиакомпании Nord Wind по маршруту "Оренбург – Москва (Шереметьево)". Время вылета по расписанию – 6 часов 45 минут, предварительное время вылета – 13.00 часов;

№1245 авиакомпании "Аэрофлот" "Оренбург – Москва (Шереметьево)". Время вылета по расписанию – 6 часов 5 минут, предварительное время вылета – 17.00 часов;

№2853 авиакомпании "Аэрофлот" "Оренбург – Санкт-Петербург (Пулково)". Время вылета по расписанию – 6 часов 25 минут, предварительное время вылета – 16 часов 50 минут;

№266 авиакомпании Nord Wind "Оренбург – Санкт-Петербург (Пулково)". Время вылета по расписанию – 7 часов 35 минут, предварительное время вылета – 19.00 часов.

Сейчас представителями авиакомпаний оказываются услуги пассажирам в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Ситуация находится на контроле Оренбургской транспортной прокуратуры.