Маск назвал "наибольшую проблему, с которой сталкивается человечество"

Американский миллиардер Илон Маск считает, что перед человечеством стоит угроза демографического кризиса.

"Наибольшей проблемой, с которой сталкивается человечество, является демографический коллапс", - написал Маск в своей соцсети.

Как отмечает ТАСС, ранее предприниматель заявлял, что из-за проблем демографии могут исчезнуть целые нации.

Напомним, также недавно Илон Маск признавался, что он не верит в существование внеземного разума.