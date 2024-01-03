Маск назвал "наибольшую проблему, с которой сталкивается человечество"
Американский миллиардер Илон Маск считает, что перед человечеством стоит угроза демографического кризиса.
"Наибольшей проблемой, с которой сталкивается человечество, является демографический коллапс", - написал Маск в своей соцсети.
Как отмечает ТАСС, ранее предприниматель заявлял, что из-за проблем демографии могут исчезнуть целые нации.
Напомним, также недавно Илон Маск признавался, что он не верит в существование внеземного разума.