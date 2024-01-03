03 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

В страдающей от обстрелов Белгородской области хотят продлить школьные каникулы

Ситуация в Белгороде, страдающем от обстрелов ВСУ, продолжает оставаться напряженной. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В связи с этим в регионе планируется продлить школьные каникулы.

Как рассказал губернатор в своем Telegram-канале, с утра 3 января было два обстрела, сработала система ПВО.

"Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам. Начнем обход вместе с заместителями, с министрами, с мэром города. Обязательно сообщу о тех разрушениях, которые есть, о тех мерах, которые мы принимаем", - пообещал Гладков.

Последствия атаки на Белгород(2024)|Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор добавил, что 8 января состоится заседание оперативного штаба. Один из вопросов, который будет рассмотрен – продление школьных каникул до 19 января в Белгороде, Краснояружском районе, Борисовском районе, Шебекинском округе, Белгородском районе, Валуйском округе, Волоконовском районе и Грайворонском округе.

"Я думаю, что все вы согласитесь, что эта мера на сегодняшний день необходима. А дальше будем смотреть, принимать решения по оперативной обстановке. Детские сады в этих муниципальных образованиях будут работать в режиме дежурных групп. Более подробную информацию дадим после проведения оперативного штаба", - заверил Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области 11 человек пострадали от обстрелов ВСУ, которые произошли 2 января.

Теги: Белгород, каникулы, обстрелы, Гладков


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