В Тюмени начали делать установки, без которых невозможно добывать углеводороды на сложных месторождениях

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о старте в Тюмени серийного производства уникальных установок, без которых невозможно добывать углеводороды на сложных месторождениях. После введенных ограничений такие машины для российских заказчиков оказались недоступными.

Блендер для повышения эффективности нефтеотдачи пластов позволяет практически вдвое экономить на материале, который нефтяники закачивают в пласт. Это играет решающую роль, когда месторождение находится далеко от основных дорог. Сокращаются издержки на подвоз материалов и сроки, необходимые для запуска скважины в работу. Меньше, чем за год в Тюмени специалисты российского подразделения компании "Шлюмберже" разработали полностью отечественную технологию.

Благодаря запуску производства на Тюменском опытно-экспериментальном заводе геофизического машиностроения создано дополнительно 50 рабочих мест, затраты на реализацию проекта за три года составили около 400 млн руб. В Тюмени планируется производить до четырех установок в год, написал Моор в своем telegram-канале, напомнив, что компания "Шлюмберже" работает в Тюменской области уже 20 лет.

"И наше сотрудничество продолжается", - написал Моор.