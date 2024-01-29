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Политика За рубежом
Фото: Global Look Press / Stephen Lock / Keystone Press Agency

Король Англии вылечил простату

Короля Великобритании Карла III выписали из больницы после операции на простате.

"Спасибо всем, кто прислал свои добрые пожелания во время пребывания короля в больнице", – приводят "Ведомости" сообщение Букингемского дворца, опубликованное в X.

26 января выяснилось, что Карл III был планово госпитализирован для лечения опухоли простаты. Его положили в ту же больницу, где находится после операции на брюшной полости его невеста, принцесса Уэльская Кэтрин. Утром в пятницу короля видели входящим в частную лондонскую клинику в сопровождении королевы Камиллы. По данным Guardian, во время госпитализации король нашел время, чтобы навестить Кейт Миддлтон, она уже 11 дней лежит в больнице после операции.

"Его Величество хотел бы поблагодарить всех, кто прислал свои добрые пожелания на прошлой неделе, и рад узнать, что его диагноз оказывает положительное влияние на осведомленность общественного здравоохранения", - сказал представитель Букингемского дворца.

Ранее стало известно, что заявление Карла III о намерении лечить простату стимулировало множество мужчин также записаться к врачу и пройти обследования, чтобы выявить возможное бессимптомное заболевание на ранней стадии.

Теги: Карл III, простата


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Ранее 26.01.2024 15:46 Мск Король Великобритании и принцесса Уэльская госпитализированы

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