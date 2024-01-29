Озвучено меню обеда участников высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии

Озвучено меню обеда участников высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии.

"В Константиновском дворце сегодня подают форель, маринованную в бруснике со сметаной, угольную треску с пюре из зеленого горошка, мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым", - говорится в сообщении telegram-канала RIA_Kremlinpool.

28 января президент России Владимир Путин в Константиновском дворце в преддверии заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства провел переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.