В ПМР выпустили монету в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

Приднестровский республиканский банк выпустил памятную монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Она введена в обращение сегодня, ее номинал – 3 руб.

Реверс монеты: в центре – изображение мемориала "Разорванное кольцо" в Ленинградской области России на фоне световых лучей, внизу – изображение Вечного огня и лавровой ветви, вверху по кругу – надпись "80 лет СО ДНЯ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА", сообщает банк.