Щёлковское агропредприятие реализует грант «Агротуризм»

Фермерское хозяйство «Ферма Цветковых» из городского округа Щёлково продолжает реализовывать свой потенциал в области агротуризма. В прошлом году щёлковские фермеры на льготных условиях получили в пользование 480 гектаров земли для строительства животноводческого комплекса на 800 голов и расширения собственной кормовой базы.

«Наши предприниматели продолжают активно расширять свои производства. Сельское хозяйство – одна из сильнейших сторон нашего округа. Отрадно, что фермеры делают упор не только на производство, но и на агротуризм. Это просветительская работа, которая помогает воспитывать подрастающее поколение», - сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

В 2024 году «Ферма Цветковых» продолжает осваивать землю. На новый участок уже подвели необходимые коммуникации, закуплены квадроциклы для прогулок. Впереди - строительство «Домика фермера». Там можно будет попробовать настоящий фермерский завтрак из собственных продуктов аграриев.

На территории нового животноводческого комплекса планируется обустроить курятник и загон для лошадей. На скакунах можно будет устроить прогулку по ферме. Сейчас экскурсионный поток на «Ферме Цветковых» составляет ~1200 человек в месяц.