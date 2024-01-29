В минувшем году 13 щёлковских предпринимателей смогли оформить и разместить сезонные кафе через портал РПГУ

В городском округе Щёлково (Московская область) тринадцать предпринимателей смогли разместить летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания, воспользовавшись возможностями по региональной услуге через интернет-портал РПГУ, сообщает информационный центр города.

«В Московской области благодаря поддержке Губернатора для малого бизнеса создаются комфортные условия. Регулярно появляются новые цифровизированные услуги для ускорения процесса подачи заявлений. Через региональный портал госуслуг можно открыть собственное дело, получить субсидию или грант», - сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Благодаря комплексной цифровизации услуг для бизнеса, теперь получить территорию под размещение летнего кафе можно всего за один день.

В 2023 году предприниматели в городском округе Щёлково воспользовались этой услугой тринадцать раз. Напомним, главные условия для того, чтобы оформить услугу - необходимо иметь личный кабинет на сайте РПГУ, являться собственником/правообладателем стационарного предприятия общественного питания и участок для размещения муниципальная/неразграниченная госсобственность.