«Уралкалий» подписал соглашение с Пермским краем - Компания поможет с модернизацией парка общественного транспорта в городе Березники

«Уралкалий» (входит в Группу «Уралхим»), один из ведущих мировых производителей хлористого калия, заключил соглашение с Пермским краем о модернизации парка общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Березники». В церемонии участвовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор Компании Виталий Лаук.

Соглашение направлено на повышение доступности, комфорта и удобства услуг по оказанию пассажирских перевозок для населения муниципального образования, а также обновление парка городского пассажирского транспорта общего пользования.

Как сообщает пресс-служба ПАО "Уралкалий", в рамках подписанного соглашения Компания окажет финансовую поддержку в обновлении подвижного состава в размере 300 миллионов рублей. Пермский край принимает на себя обязательства по оказанию содействия Компании и органам местного самоуправления в решении вопросов, связанных с реализацией соглашения.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края особо отметил, что ПАО «Уралкалий» является социально ответственным бизнесом.

"Компания оказывает поддержку в развитии инфраструктуры в городах присутствия, реализации проектов в спортивной, культурной, образовательной, областях, сфере здравоохранения. Приобретение и передача автобусов городу Березники — один из примеров такой деятельности", - сказал глава Пермского края.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий» подчеркнул: "Для «Уралкалия» вопросы развития городов присутствия — в приоритете. В целях реализации социального проекта, который направлен в том числе и на улучшение качества жизни жителей, мы подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому автобусный парк в городе будет модернизирован и обновлен".