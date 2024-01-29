В Охотском море заблокирован льдом танкер "Остров Сахалин"

Танкер "Остров Сахалин" оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море – между японским островом Хоккайдо и южной оконечностью Сахалина. По данным японского агентства Kyodo, на борту находится экипаж из 19 человек. О загрузке корабля не сообщается.

Сайт отслеживания морского трафика MarineTraffic сообщает, что судно, приписанное в Находке, находится примерно в 150 км на юго-восток от Южно-Сахалинска.

Японская береговая охрана направила к танкеру ледокол, но пока спасательное судно не добралось до места бедствия.