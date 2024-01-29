СМИ сообщили о задержании владельца производства масла Ideal и "Олейна"

В Москве задержали владельца одного из крупнейших в России производств растительного масла (бренды Ideal и "Олейна") Карена Ванецяна. По данным Shot, в Армении миллиардер является фигурантом дела об отмывании денег.

Ванецян является гражданином Швейцарии и Армении. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в 2018 году, сейчас его объявили в розыск.

При этом в Армении оппозиция считает уголовное дело политически мотивированным.