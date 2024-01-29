Двое школьников из Екатеринбурга до полусмерти избили сверстника в отместку за подругу

Двое подростков из Екатеринбурга избили 17-летнего парня до полусмерти. Школьники якобы вступились за подругу, которая и попросила преподать урок бывшему. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В ходе проверки выяснилось, что пострадавший поссорился со своей бывшей - 14-летней девушкой. Последняя заявила, что ранее встречалась с парнем, однако после разрыва у них постоянно возникали конфликты. Тогда школьница и попросила двух знакомых из 7 и 8 классов заступиться за нее.

Подростки 2008 и 2009 гг.р. нашли парня, избили, а после скрылись с места происшествия. Школьников уже установила и задержала полиция. В настоящее время материалы проверки направлены в следственные органы для принятия соответствующего решения.