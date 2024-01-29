Виталий Хоценко на встрече с командой Росмолодёжи: Наша задача - привести наши молодёжные пространства в современный вид

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Дамир Фаттахов провели сегодня в Омске встречу по вопросам создания современных молодёжных пространств на базе областного центра «Химик» и городского центра «Движение Омской Молодежи» (ДОМ).



"В прошлом году Омск впервые участвовал в конкурсе на звание молодежной столицы России. Заняли почётное третье место. Наши жители поддержали, чтобы мы снова подавали заявку и участвовали в конкурсе и в этом году. И у нас есть амбиции победить и называться молодёжной столицей России в 2025 году. Для этого, конечно, много работы предстоит сделать. Самая большая наша задача - привести наши молодёжные пространства в современный вид. На эти цели мы выиграли грант почти 125 млн рублей по программе «Регион для молодых», добавим также областные средства. Договорились с руководителем Росмолодёжи Ксенией Разуваевой, что нам окажут методическую поддержку, подскажут, как правильно такие пространства приводить в порядок, какие активности, локации организовать для молодёжи. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - отметил Виталий Хоценко.

Встреча проходила на площадке областного молодежного центра "Химик", сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

"Мы понимаем, насколько важен этот проект для молодёжи Омской области, да и в целом для региона. Вы имеете уникальный объект с точки зрения объёмов площади, места расположения в районе с большим количеством высших учебных заведений, высокой плотностью населения. Всё это только подтверждает, что здесь необходимо молодёжное пространство. Более того, у нас есть глубокое убеждение, что эта площадка может стать не только молодёжным центром, но и центром общественной жизни жителей района и всего города", - отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.

На рабочей встрече обсуждалась концепция ремонта омских молодежных пространств. Из центров кружковой деятельности они должны вырасти в центры общественной молодёжно-культурной жизни и взаимодействия, где можно отдохнуть, пообщаться, поработать. Принято решение в течение ближайших недель доработать и согласовать единую концепцию организации молодёжных пространств на базе двух центров.