«Самолет» Нисанова вместо RDI Group - «Новое Внуково» осталось без ответственного застройщика

ГК «Самолет» Года Нисанова единолично застроит микрорайон «Новое Внуково» в Москве. Девелопер крупного проекта RDI Group неожиданно вышел из сделки. Главный застройщик Москвы мог вынудить конкурента отказаться от почти 100 млрд рублей благодаря своим тесным связям с московскими чиновниками.

RDI Group продал свою долю в масштабном проекте по застройке микрорайона «Новое Внуково» ГК «Самолет» и вышел из сделки. Официально причины такого неожиданного решения не разглашаются. Проект, по данным экспертов, мог принести бывшим партнерам чуть меньше 100 млрд рублей.

Телеграм-канал «Компромат ГРУПП» отмечает, что такое решение могло быть принято под давлением интересантов ГК «Самолет».

«Наиболее вероятным является предположение о банальном выдавливании из выгодного проекта более слабого игрока. Напомним, Группа «Самолет» за неполные десять лет, прошедшие с момента основания, завоевала лидирующие позиции на рынке недвижимости. Москвой и Подмосковьем регионы его присутствия не ограничиваются. Девелопер осваивает территорию Северной столицы и ее окрестности», — пишут авторы канала.

По данным СМИ, владелец группы компаний, азербайджанский миллиардер Год Нисанов, имеет тесные деловые связи с московскими чиновниками. Благодаря этому ему удается совершать выгодные сделки на строительном рынке столицы. Более того, под бульдозерами Нисанова нередко оказываются объекты архитектурного наследия, имеющие выгодное расположение с точки зрения бизнеса.

Так, например, произошло с усадьбой «Студенец» в парке «Красная пресня» в Москве. Застройщик «Киевская площадь», также аффилированный с Годом Нисановым, уничтожил ценные архитектурные объекты после утери ими градозащитного статуса.

Недавно ГК «Самолет» впервые за последние пять лет потеснил крупнейшего девелопера ПИК с первый строчки рейтинга застройщиков России. Журналисты также связывали успехи последних лет Нисанова с лоббированием его интересов в кулуарах московских властей.