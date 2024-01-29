В Госдуме возмутились походами россиян в стриптиз-клубы во время СВО

Депутат Госдумы возмутился походами россиян в стриптиз-клубы во время СВО. На этот раз поводом стала вечеринка в ульяновском клубе "Матрешки". Судя по всему, мероприятие было гетеросексуальным (показывали мужское шоу "Эгоист"), но сам факт веселья людей возмутило экс-губернатор области и депутат Госдумы Сергея Морозова, который потребовал проверки, привлечения к ответственности и "прекращения оргий".

"И после этого, некоторые вопрошают наивным голоском: "А ЧТО ТАКОГО ПРОИЗОШЛО? ПОДУМАЕШЬ — СТРИПТИЗ. Безобидная, типо, вечеринка”-". А то, что это аморально! А то, что это кощунство, потому что, в отличии от вопрошающих и участвующих в оргиях, сейчас наши парни бьются за Родину?! Это ничего?" – цитирует Морозова Осторожно Media.

В клубе сообщили, что ничего противоправного не делали, полиция провела опрос, но никаких претензий в итоге не предъявила.