Глава РЖД упрекнул в смерти кота Твикса его хозяина

Глава РЖД Олег Белозеров высказался о гибели в Кирове кота Твикса. В разговоре с Shot глава компании-перевозчика сообщил, что "у него – две собаки и кот, и он не представляет, чтобы животные не в домашней среде остались без контроля". Белозеров уточнил, что первый, кто отвечает за перевозку животного, - хозяин. При этом нужно усовершенствовать правила перевозки.

"Каждый должен был выполнить свою часть: кот должен был быть закрыт в переноске и не должен был оттуда выйти, владелец должен за этим внимательно следить, как минимум, откликаться на такие вещи. Наверное, действия в отношении высаживания тоже должны быть регламентированы, это – форс-мажор", - сказал Белозеров.

Ранее в деле о коте Твиксе, выброшенном из поезда "Екатеринбург – Санкт-Петербург", появились новые подробности. Теперь главным виновником выставляют хозяина кота, который якобы проигнорировал вопросы проводника, когда та искала владельца животного. СМИ сообщали, что возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", при этом фигурантов в нем пока нет.

Проводницу ранее отстранили от работы, а в РЖД и Госдуме заявили, что перепишут правила перевозки животных в поездах.