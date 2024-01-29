ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО, есть жертвы

ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что есть жертвы.

"По предварительной информации, есть жертвы. Данные уточняются", - написал он в телеграм-канале.

Местных жителей призывают не покидать укрытий.

По данным Mash, предварительно, два человека погибли.

Напомним, 21 января в результате обстрела оживленного рынка в микрорайоне Текстильщик Донецка погибли 27 человек. Еще 25 пострадали, в том числе двое детей. В МИД России отреагировали на обстрел ВСУ мирных жителей Донецка.