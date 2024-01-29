Продлен арест блогера Шабутдинова

29 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Республика Крым Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Республика Крым Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Москва
Фото: Официальный телеграм-канал московских судов общей юрисдикции / t.me/moscowcourts

Продлен арест блогера Шабутдинова

В Москве продлен арест блогера Аяза Шабутдинова.

Мосгорсуд оставил без изменения постановление Таганского районного суда города Москвы от 12 декабря 2023 г., которым продлен арест Аяза Шабутдинова. Он останется под стражей минимум до 16 февраля 2024 г., говорится в telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Аяз Шабутдинов(2024)|Фото: Официальный телеграм-канал московских судов общей юрисдикции / t.me/moscowcourts

Ранее Шабутдинову было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество". Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", врал людям о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, заявляли в прокуратуре.

Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Восемь человек, поверившие Шабутдинову, заключили договоры возмездного оказания услуг, заплатив от 100 тыс. до 1,9 млн руб. Ищут и других возможных пострадавших. Шабутдинов арестован.

Теги: Аяз Шабутдинов, арест, Мосгорсуд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.12.2023 14:44 Мск В деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант
Ранее 22.11.2023 15:00 Мск Шабутдинов остался под стражей
Ранее 12.11.2023 14:28 Мск На блогера Аяза Шабутдинова написали еще одно заявление
Ранее 09.11.2023 16:15 Мск Титов заинтересовался делом Шабутдинова
Ранее 05.11.2023 14:30 Мск Адвокат Шабутдинова заявил, что тот за прошлый год выплатил налоги на сумму 40 миллионов рублей
Ранее 04.11.2023 14:42 Мск Арестован Шабутдинов
Ранее 04.11.2023 10:23 Мск Прокуратура Москвы сообщила, что вменяют Шабутдинову

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети