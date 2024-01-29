Продлен арест блогера Шабутдинова

В Москве продлен арест блогера Аяза Шабутдинова.

Мосгорсуд оставил без изменения постановление Таганского районного суда города Москвы от 12 декабря 2023 г., которым продлен арест Аяза Шабутдинова. Он останется под стражей минимум до 16 февраля 2024 г., говорится в telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Ранее Шабутдинову было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество". Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", врал людям о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, заявляли в прокуратуре.

Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Восемь человек, поверившие Шабутдинову, заключили договоры возмездного оказания услуг, заплатив от 100 тыс. до 1,9 млн руб. Ищут и других возможных пострадавших. Шабутдинов арестован.