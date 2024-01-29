Ушаков: Готовится визит Путина в Турцию в феврале

Визит Владимира Путина в Турцию состоится в феврале, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Да, готовится визит", - сказал Ушаков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники писала, что Анкара ожидает визита президента России 12 февраля.

В декабре сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и предложить ему возобновить договоренности по зерну.