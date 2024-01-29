Уголовное дело в отношении экс-главы поселка Барсово вернули в прокуратуру

Уголовное дело в отношении экс-главы поселка Барсово Вячеслава Позднякова вернули прокурору, сообщает "Мегаполис" со ссылкой на источник, знакомый с процессом.

По данным канала, в деле много несостыковок. В материалах уголовного дела есть потерпевшие, а в обвинительном заключении их нет.

Решение о возвращении дела вынес Сургутский районный суд. Заседание прошло 26 января.

По версии следствия, обвиняемый незаконно израсходовал 8 млн руб. Деньги были выделены из бюджета Сургутского района в качестве гранта на развитие дорожно-транспортного хозяйства и благоустройство территории Барсово. Однако деньги были потрачены на нужды администрации городского поселения.

Также мэр игнорировал жалобы жильцов на аварийные дома и, несмотря на требования прокуратуры и решения суда, с января 2018 года не принимал надлежащие меры к признанию жилых домов аварийным и их расселению. В результате были нарушены права жителей Барсово.

Кроме того, ранее прокуратура Сургутского района выявила конфликт интересов между бывшим главой и его падчерицей.

В 2018 г. падчерица Позднякова купила жилье. И уже в декабре текущего года на основании заключения межведомственной комиссии постановлением главы дом признан аварийным. Экспертизу делали за счет бюджетных средств. На следующий год падчерица главы Барсово получила квартиру в новостройке по договору мены жилых помещений.

Это не единственный случай "кумовства". В 2020 году падчерица Вячеслава Позднякова получила среднее профессиональное образование, специально для нее в подведомственном администрации учреждении была введена ставка экономиста. Необходимого стажа для работы у нее не было.

20 января 2023 года Вячеслав Поздняков по решению Сургутского районного суда был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Однако Поздняков с решением суда не согласился и обжаловал его. Судебная коллегия суда округа согласилась с доводами прокурора о наличии в действиях главы поселения конфликта интересов и оставила решение суда первой инстанции без изменения.