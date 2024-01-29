Мизулина попала под санкции ЕС

Евросоюз включил в санкционный список Екатерину Мизулину и "Лигу безопасного интернета", которую она возглавляет за "нарушение "свободы мнений и их свободного выражения"". Речь идет о списке, связанном с нарушением прав человека.

Также в перечень попали столичный Головинский межрайонный прокурор Олег Алыпов, судьи Мосгорсуда и Басманного суда Людмила Смолкина и Валентина Левашова. Мизулина отреагировала на ситуацию в своем telegram-канале.

"Служу России", - написала она.