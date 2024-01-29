"Атомстройкомплекс" планирует возведение второй линии завода "АТОМ Цемент"

На заводе "АТОМ Цемент" в Сысертском городском округе состоялась встреча представителей областных властей с трудовым коллективом. Стало известно о планах по расширению предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", участники встречи обсудили вклад предприятия в развитие городского округа, а также успешный кейс по привлечению персонала. В условиях всеобщего дефицита рабочих кадров заводу удается повышать престиж рабочих профессий и сохранять стабильный трудовой коллектив, 55% которого составляют жители других населенных пунктов области.

"АТОМ Цемент" – самый молодой из 11 заводов, входящих в структуру крупного строительного холдинга "Атомстройкомплекс". Он был спроектирован с учетом новейших технологий, первую продукцию на заводе выпустили в 2021 году. Предприятие отличает высокий уровень экологической безопасности, технологический процесс полностью автоматизирован.

В рамках нацпроекта "Производительность труда" коллектив предприятия оптимизирует производственные процессы. По итогам работы в 2023 году "АТОМ Цемент" перевыполнил планы по выпуску продукции на 3% и на 23% повысил плановые показатели выручки от продаж.

"Выбирая среди заводских вакансий, соискатель с большей долей вероятности выберет современное, высокотехнологичное предприятие. Автоматизированные линии обеспечивают комфорт и безопасность для сотрудников, физический труд сведен к минимуму. При этом жизнь и здоровье рабочих застраховано, заработная плата соответствует рынку и регулярно индексируется. Рабочие высоко оценивают финансовую устойчивость предприятия, возможность осваивать передовые технологии и оборудование, регулярно проходить обучение и пользоваться широкими корпоративными возможностями – в том числе, приобретать жилье в рамках корпоративной жилищной программы", - рассказала директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

В свою очередь, стабильность коллектива гарантирует предприятию возможности для непрерывного роста и развития. Так, сегодня продукция завода поставляется на ключевые строительные площадки Екатеринбурга и Сысертского городского округа; в числе потребителей – крупнейшие бетонные заводы и застройщики. Годовой объем выпуска составляет порядка 550 тысяч тонн цемента. В ближайшее время "Атомстройкомплекс" планирует начать строительство второй линии завода "АТОМ Цемент".

"Визит на завод в рамках рабочей поездки позволил нам познакомиться с коллективом, силами которого в регионе выпускается качественный цемент. Он в свою очередь является сырьем для производства других строительных материалов, необходимых региону для реализации планов по строительству жилья и объектов социальной инфраструктуры. Мы оценили не только технологии, но и организацию производства, уровень экологической безопасности и социальных гарантий, которые предоставляет сотрудникам работодатель", - рассказал первый заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктор Московских.