Отключения 4G в регионах России возможны – Минцифры

Министр цифрового развития России Максут Шадаев не исключает, что не только в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях будут отключения 4G, но и в других регионах страны.

Министр назвал текущие отключения в северо-западном регионе "техническими мероприятиями", но не объяснил, зачем власти по ночам отключают связь. Он только отметил, что это "не учения".

Ранее о ночных отключениях в перечисленных выше регионах сообщили руководители областей. По одной из версий, отключения связаны с борьбой против беспилотников, по другой – с визитом президента в Санкт-Петербург.