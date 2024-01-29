После смертельного ДТП с детским автобусом из Невьянска возбуждено уголовное дело

В Невьянске после ДТП с автобусом детской хоккейной команды, где погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром недалеко от посёлка Верх-Нейвинский. У автобуса, в котором находились 18 человек - 16 детей 2008 г.р., тренер и водитель, лопнуло колесо, из-за чего транспорт вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с легковым автомобилем. В результате двое пассажиров и водитель иномарки погибли на месте, другие трое пассажиров получили травмы. Вскоре, уже в карете "скорой помощи" скончался тренер юных хоккеистов. Двое детей пострадали.

"По данному факту следственным отделом по городу Невьянск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы", - заявили в пресс-службе СКР.

По их данным, автобус, перевозивший команду, принадлежит компании из Новоуральска. На нем спортсменов должны были доставить из Челябинска, где проходили соревнования, обратно в Новоуральск.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас допрашиваются свидетели и анализируется документация, касающаяся организации перевозки несовершеннолетних и обеспечения их безопасности в пути, в том числе проверки технического состояния автобуса. Также назначаются необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СУ СК России.

Ранее в полиции подробнее рассказали, кем являлись погибшие в иномарке.