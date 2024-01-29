29 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

После смертельного ДТП с детским автобусом из Невьянска возбуждено уголовное дело

В Невьянске после ДТП с автобусом детской хоккейной команды, где погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром недалеко от посёлка Верх-Нейвинский. У автобуса, в котором находились 18 человек - 16 детей 2008 г.р., тренер и водитель, лопнуло колесо, из-за чего транспорт вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с легковым автомобилем. В результате двое пассажиров и водитель иномарки погибли на месте, другие трое пассажиров получили травмы. Вскоре, уже в карете "скорой помощи" скончался тренер юных хоккеистов. Двое детей пострадали.

ДТП с автобусом и легковушкой на 4 км подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289 км трассы "Екатеринбург- Нижний Тагил - Серов"(2024)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

ДТП с автобусом и легковушкой на 4 км подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289 км трассы "Екатеринбург- Нижний Тагил - Серов"(2024)|Фото: В.Н. Горелых

"По данному факту следственным отделом по городу Невьянск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы", - заявили в пресс-службе СКР.

По их данным, автобус, перевозивший команду, принадлежит компании из Новоуральска. На нем спортсменов должны были доставить из Челябинска, где проходили соревнования, обратно в Новоуральск.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас допрашиваются свидетели и анализируется документация, касающаяся организации перевозки несовершеннолетних и обеспечения их безопасности в пути, в том числе проверки технического состояния автобуса. Также назначаются необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СУ СК России.

ДТП с автобусом и легковушкой на 4 км подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289 км трассы "Екатеринбург- Нижний Тагил - Серов"(2024)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

ДТП с автобусом и легковушкой на 4 км подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289 км трассы "Екатеринбург- Нижний Тагил - Серов"(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Ранее в полиции подробнее рассказали, кем являлись погибшие в иномарке.

Теги: ДТП, автобус, хоккейная команда, уголовное дело


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