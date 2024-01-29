Mash: Полиция ищет мужчину, который помог проводнице высадить кота Твикса из поезда

Полиция ищет пассажира, который помог проводнице высадить кота Твикса из поезда, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, у следствия есть все данные мужчины.

Как пишет Mash, в ходе внутреннего расследования выяснилось, что Твикс выбрался из переноски 11 января в 12:23 — во время стоянки поезда на станции "Киров". О коте сообщили проводнице, но она не смогла найти владельца, и попросила одного из пассажиров выбросить животное на улицу — за 2 минуты до отправления состава. Пропажу хозяин обнаружил лишь через 7,5 часов — в районе станции "Галич".

Ранее в деле о коте Твиксе, выброшенном из поезда "Екатеринбург – Санкт-Петербург", появились новые подробности. Теперь главным виновником выставляют хозяина кота, который якобы проигнорировал вопросы проводника, когда та искала владельца животного. СМИ сообщали, что возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", при этом фигурантов в нем пока нет.

Проводницу ранее отстранили от работы, а в РЖД и Госдуме заявили, что перепишут правила перевозки животных в поездах.