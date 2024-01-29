БДК "Минск", поврежденный в Севастополе, отремонтируют в 2024 году

Ремонт поврежденного большого десантного корабля "Минск" начнется в 2024 году, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

БДК был поврежден во время удару по Севморзаводу в Севастополе. Сейчас корабль стоит у причальной стенки, у него повреждена надстройка.

Официально эту информацию в Минобороны не комментировали.

Ранее сообщалось, что надстройку для "Минска" для ремонта могут взять с БДК "Константин Ольшанский". Это однотипные корабли, поэтому такая замена возможна. "Константин Ольшанский" был в составе ВМС Украины, остался в Крыму в 2014 году – после перехода полуострова к России.