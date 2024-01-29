29 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге от удара током погибла двухлетняя девочка

В Екатеринбурге от удара током скончалась девочка 2021 года рождения. Ребенок полез руками к месту, где должны были установить розетку. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По предварительной информации, трагедия произошла минувшим вечером - 28 января в одной из квартир Железнодорожного района. В это время мать семейства была на работе, оставив с тремя детьми - двух, шести и семи лет, отца. Мужчина уснул, дети продолжали играть и смотреть телевизор. Самая младшая увидела в стене отверстие, куда родители собирались установить розетку, и полезла туда руками. Когда отец проснулся, дочь уже лежала на полу без сознания.

Сообщается, что екатеринбуржец накинул верхнюю одежду на ребенка и повез ее к супруге на работу. Уже оттуда пара вызвала "скорую", которой по приезде оставалось только констатировать смерть.

По данным прокуратуры, семья на учете в органах системы профилактики не состоит. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение доследственной проверки взято на контроль", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что в апреле 2022 года в Красноуральске произошла аналогичная трагедия. Пока женщина занималась своими делами по дому, ее малолетняя дочь взялась за оголенные провода. Выяснилось, что ребенок свободно играл в комнате, где находилась электрическая проводка, которая была под напряжением из-за ее ежедневного использования. Результатом неосторожности родителя стала смерть ребенка и наказание в виде года и двух месяцев лишения свободы.

Теги: Екатеринбург, ток, ребенок, розетка, прокуратура


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