Более 7 300 семейных пар получили выплату к юбилею супружеской жизни в Тюменской области

Более 7 300 семейных пар получили выплату к юбилею супружеской жизни в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Заявление на получение этой меры соцподдержки может подать один из супругов через МФЦ или учреждения социального обслуживания населения по месту жительства, а также через портал услуг региона.

Единовременная выплата введена в регионе в марте 2022 года по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора.

Размеры выплат на семейную пару составляют в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни - 20 тысяч рублей, в связи с 55-летним юбилеем - 25 тысяч рублей, в связи с 60-летним юбилеем - 30 тысяч рублей, в связи с 65-летним юбилеем - 35 тысяч рублей, в связи с 70-летним юбилеем - 40 тысяч рублей, в связи с 75-летним юбилеем - 45 тысяч рублей.

На выплаты могут рассчитывать граждане России, прожившие в Тюменской области не менее пяти лет. Отметим, что с предложением о введении таких выплат обратился к Александру Моору один из жителей региона во время прямой линии в декабре 2021 года.

Общая сумма поддержки составила почти 164 млн рублей. В прошлом году ее получили свыше 3 100 семейных пар — это 70 млн рублей. С начала 2024 года поступило уже более 150 заявлений супружеских пар.