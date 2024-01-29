В Екатеринбурге сменился директор "Центра организации движения"

В Екатеринбурге сменился руководитель муниципального бюджетного учреждения "Центр организации движения".

Возглавлявший МБУ Данил Меркулов отправлен в отставку. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга. Однако от более подробных комментариев в комитете воздержались.

Как пишет Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией уральской столицы, "Центр организации движения" возглавил бывший сотрудник городского управления МВД Андрей Синелобов. По данным канала, сегодня нового директора представили сотрудникам учреждения.