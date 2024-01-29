Щёлковская больница пополняется новыми молодыми кадрами

В поликлинике №3 микрорайона Чкаловский городского округа Щёлково теперь работает еще один новый врач-терапевт, сообщает информационный центр города.

«Молодые специалисты ежегодно приходят на работу в Щёлковскую больницу. Это слаженный коллектив профессионалов своего дела. Благодаря региональным мерам поддержки, врачи могут рассчитывать на компенсацию за аренду жилья и дополнительные выплаты», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Яна Семёнова ведет прием пациентов в Щёлковской больнице не так давно, менее месяца. Это её первое место работы после окончания учебы в университете имени Н. Н. Бурденко в Воронеже.

«Почему изначально пошла учиться на врача сложно сказать. Втянулась уже в процессе. Сейчас решила начать с терапии, хочу поработать с людьми, понять, как взаимодействовать. После, планирую пойти в гастроэнтерологию. В нынешних условиях жизни пищеварение часто нарушено, хочется помочь», - рассказывает Яна Семёнова.

Отметим, что это далеко не единственный молодой специалист, поступивший на работу в медучреждение города Щелково. При этом все новые специалисты Щёлковской больницы получают значительные региональные меры поддержки.