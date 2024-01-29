Пермский департамент образования завершил проверку в кадетской школе, где один ученик ранил другого ножом

Департамент образования администрации Перми завершил проверку в кадетской школе №1, где один ученик ранил другого ножом.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, школьники играли в догонялки. Во время игры двое учеников повздорили и начали толкать друг друга. Один из мальчиков вынул сувенирный нож. По словам ребенка, ранить никого он не хотел, только напугать, но случайно ударил в живот.

Ученик, нанесший удар, поставлен на учет группы риска социально опасного положения. С ним и его семьей организована профилактическая работа с привлечением КДН, полиции, отделов профилактики образования и здравоохранения, психологической службы. Также в классах школы провели инструктажи по технике безопасности.

С семьей пострадавшего мальчика администрация школы находится на постоянной связи, ей оказывается вся необходимая помощь. По информации Министерства здравоохранения Пермского края, ребенок получает медицинскую помощь в условиях стационара, находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.