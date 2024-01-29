Власти Техаса собираются проложить колючую проволоку по всей границе штата

Власти Техаса намерены разместить колючую проволоку на всей протяженности границы штата, заявил техаский вице-губернатор Дэн Патрик в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, федеральным властям понадобилось бы очень много кусачек, чтобы перерезать всю колючую проволоку.

Патрик добавил, что несколько месяцев назад границу Техаса пересекали порядка 3 тысячи мигрантов в день. После возведения властями штата заграждений этот показатель, по словам вице-губернатора, равен нулю, пишет РИА Новости.

22 января Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное властями штата в рамках борьбы с наплывом мигрантов. Национальная гвардия Техаса заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. В Техасе отказываются предоставлять доступ к границе любым федеральным агентам и устанавливают дополнительные пограничные заграждения.

Губернаторы 25 штатов США из 50 поддержали руководителя Техаса Грега Эббота "и конституционное право Техаса на самооборону". В тексте заявления говорится о том, что вместо того, чтобы поддерживать верховенство закона и обеспечивать безопасность границы, администрация Джо Байдена "атаковала Техас" и начала судебный процесс из-за того, что в штате активизировали защиту американских граждан от "беспрецедентного количества нелегальных иммигрантов, смертоносных наркотиков и террористов, проникающих в США".