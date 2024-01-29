Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

Кандидат в президенты России Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах.

"Президент не участвует в предвыборных дебатах", - приводит ТАСС ответ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на вопрос о планах Путина поучаствовать в дебатах.

Сегодня Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала кандидатом в президенты Владимира Путина. Сам Путин в ЦИК не явился, за него удостоверение кандидата в президенты России получил Владимир Машков – доверенное лицо кандидата. Он добавил, что избирательный штаб кандидата тоже проверял подписи перед подачей в ЦИК. По словам Машкова, "на местах сбора подписей было единение граждан, люди приходили семьями".