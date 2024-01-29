Рэпера Vacio признали годным к военной службе

Уральский рэпер Vacio (Николай Васильев) признан годным к военной службе, передают российские СМИ со ссылкой на адвоката артиста. Пока не известно, какую категорию годности установил военкомат в Москве. Ранее в Екатеринбурге медкомиссия признала молодого человека непригодным к военной службе. Все изменилось после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, на которую рэпер пришел в одном носке на гениталиях.