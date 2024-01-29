На Украине зафиксирована рекордно низкая рождаемость

В 2023 году на Украине родилось всего 187 тыс. детей. Это наименьшее значение за всю историю. Такие данные накануне привел Минюст республики.

В 1991 году на Украине родилось 630 тыс. детей. Затем рождаемость быстро сокращалась, однако в 2000-х снова подросла и достигла максимума 520 тыс. в 2012 году. То есть за 12 лет произошло почти трехкратное падение.

Ситуация усугубляется тем, что миллионы жителей Украины уехали за границу. Многие из них не вернутся. Каково в настоящее время население Украины, никто не знает. По разным оценкам, оно может быть лишь около 25 млн. В 1991 году оно составляло 52 млн.

Замдиректора по научной работе Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун заявил, что данные украинской погранслужбы о миграции вдвое меньше данных ООН об украинцах, находящихся в Европе.

Если сравнивать абсолютную рождаемость с российской, то она в 8 раз меньше. При этом население Украины меньше всего в 5-6 раз. Это значит, что, при одинаковой возрастной структуре, на Украине рождаемость на одну женщину составляет едва ли 1 ребенка.

Украинский экономист Алексей Кущ заявил о "бездне национальной катастрофы".