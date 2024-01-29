Бывший следователь получил 11 лет колонии по делу о перестрелке в "Москва-Сити"

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего следователя Левона Агаджаняна за подтасовку улик по уголовному делу о перестрелке в деловом центре "Москва-Сити".

Суд частично удовлетворил гражданский иск к подсудимому, взыскав с него 7 млн рублей, передает ТАСС. Кроме того, Агаджанян лишен звания майора юстиции.

Бывший следователь СКР признан виновным в злоупотреблении полномочиями, фальсификации доказательств и привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

По версии следствия, Агаджанян подменил протоколы и гильзы на месте перестрелки, после чего привлек к уголовной ответственности трех мужчин, не имевших отношения к инциденту.

В мае 2021 года был вынесен приговор по делу о громкой перестрелке в башне "Око" на территории комплекса "Москва-Сити" в 2017 году. Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов получили по 15 и 16 лет колонии строгого режима.

Напомним, в ноябре 2017 года между личными охранниками предпринимателя Гавриила Юшваева, охранниками и сотрудниками Росгвардии вспыхнула ссора, которая закончилась стрельбой. Был убит один человек и ранены пятеро. Зачинщиками конфликта следствие считает телохранителей Юшваева.

В суде по делу о перестрелке в качестве свидетеля выступил российский хоккеист Павел Буре, находившийся в тот вечер среди гостей.