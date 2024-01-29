В Париже против фермеров решили применить бронетехнику

Появились кадры с бронетехникой, которую МВД Франции стянуло в ожидании массовой акции протеста фермеров.

На кадрах видны бронеавтомобили и полицейский кордон в районе коммуны Рюнжи в южном пригороде Парижа, пишет РИА Новости.

Протесты фермеров во Франции продолжаются уже несколько недель. Главные причины недовольства - импорт дешевой сельскохозяйственной продукции, повышение стоимости топлива, ограничения на использование воды для ирригации.