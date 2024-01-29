Свердловский Главк МВД подвел итоги 2023 года

В ГУ МВД России по Свердловской области под председательством начальника Главка генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова состоялось заседание коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона в 2023 году.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых, в работе совещания приняли участие руководитель главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ генерал-лейтенант Михаил Черников, губернатор Евгений Куйвашев, коллеги по силовому блоку и другие почетные гости.

"С докладом об итогах проделанной работы по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений выступил начальник штаба полковник внутренней службы Станислав Каргаев. Он отметил, что в минувшем году главное управление работало в непростых условиях. На деятельность органов внутренних дел оказывали влияние внешние и внутренние факторы. В этой связи проводился комплекс мероприятий по недопущению осложнения оперативной обстановки и своевременному реагированию на ее изменения. С учетом складывающейся обстановки главным управлением принимались меры по повышению эффективности противодействия современным угрозам. Эта работа осуществлялась в тесном взаимодействии с ФСБ, СКР, прокуратурой, Росгвардией, ГУФСИН и другими региональными силовыми ведомствами, органами исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления. Совместными усилиями удалось не допустить обострения оперативной обстановки", - отметил полковник Горелых.

В 2023 году обеспечен правопорядок при проведении более 12 тысяч мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности, в которых приняло участие более 5,5 миллионов человек. Наиболее знаковые из них – празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 300-летия Екатеринбурга, обеспечение безопасности при проведении Единого дня голосования и Международного фестиваля университетского спорта с участием команд из государств – участников БРИКС, государств – членов ШОС.

Гарнизону удалось закрепить динамику снижения регистрации преступлений. Поставлено на учет 49 тысяч 686 уголовно-наказуемых деяний, что на 4,1% меньше, чем в 2022 году. Свердловская область по количеству зарегистрированных криминальных эпизодов занимает десятую строчку после Москвы, Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга, Челябинской области, республики Татарстан, Ростовской области, республики Башкортостан и Красноярского края. Уровень преступности в регионе (на 100 тысяч жителей) остается одним из самых низких среди крупных субъектов страны.

Сотрудникам полиции Среднего Урала удалось добиться снижения на 9,2% убийств – 208, на 5,8% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 601, на 12,8% изнасилований – 123, на 22,7% разбоев – 109, на 15,8% грабежей – 643, на 19,2% краж – 16080, в том числе на 19,2% квартирных и на 20,1% транспортных средств – 250. На 26,0% меньше совершено преступлений на улицах – 7118 и на 19,7% в общественных местах – 14 тысяч 355.

Следственными подразделениями ОВД расследовано 26 тысяч 900 преступлений. Сыщики установили 21 тысячу 349 граждан, совершивших противоправные деяния, 3 тысячи 512 из которых женщины, 198 – безработные.

Претворяя в жизнь принцип неотвратимости наказания и восстановления нарушенных прав граждан, раскрыто 989 преступлений прошлых лет. Полицией установлено местонахождение 861 лица, скрывавшихся от следствия и суда, 241 человека из числа без вести пропавших. Идентифицирована личность 37 неопознанных тел. Пресечена деятельность 224 лидеров и активных участников организованных групп и преступных сообществ, в том числе 15 входящих в составы этнических криминальных формирований. Поставлено на учет пять преступлений по статье 209 УК РФ – бандитизм.

В 2023 году практически каждое третье зарегистрированное преступление совершено в сфере IT-технологий – 14 тысяч 722, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 29,6%. Каждый четвертый пострадавший от такого рода преступлений является пенсионером – 9 тысяч 281. В 2023 году доверчивые жители региона перевели аферистам 2 820 370 рублей.

Сыщиками подразделений по борьбе с беловоротничковой преступностью выявлено 662 преступления коррупционной направленности, в том числе 82 факта дачи взяток, 139 служебных подлогов, 40 злоупотреблений должностными полномочиями и 75 превышений должностными полномочиями. Задокументировано 35 случаев легализации доходов, полученных преступным путем. К уголовной ответственности привлечено 414 человек за совершение преступлений экономической и коррупционной направленности категории тяжкие и особо тяжкие, что на 10,1% больше, чем в 2022 году. Выявлено 142 эпизода незаконной рубки леса.

Пострадавшим возмещен ущерб на сумму свыше двух миллиардов трехсот миллионов рублей. Силовиками заблокировано 66 интернет-ресурсов, содержащих экстремистские проявления. Выявлено 19 преступлений экстремистской направленности.

Органами внутренних дел пресечено 5 тысяч 165 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 136 килограмм смертельного зелья. К уголовной ответственности за причастность к НОН привлечено свыше 2,4 тысяч лиц, каждый четвертый из них – сбытчик.

В отчетном периоде ОВД совместно с ФСБ и Росгвардией выявлено 289 эпизодов, связанных с незаконным оборотом оружия. Изъято 4 тысячи 982 единицы боеприпасов, 21 кг взрывчатых веществ и 140 "стволов", что позволило сократить на 6% кривую преступлений данной категории.

Установлено 33 факта вовлечения подростков в преступную деятельность. Пресечено 603 факта продажи алкоголя несовершеннолетним. За его повторную продажу детям 10 продавцов по материалам полиции предстали перед судом, еще 460 человек наказаны в административном порядке. 469 подростков, преступивших черту закона, помещались в Центры временного содержания для несовершеннолетних. Пресечено 3 тысячи 622 факта, связанных с нарушением тишины и покоя граждан.

За 2023 год на территорию региона въехало 199 тысяч 20 иностранных граждан, что на 9 тысяч меньше числа прибывших в 2022 году. Основные миграционные потоки составляли граждане Таджикистана (41,1%), Узбекистана (24,4%), Киргизии (18,4%), Казахстана (4,9%), Азербайджана (3,9%) и Армении (2,7%). В сфере незаконной миграции задокументировано 873 преступления, пресечено 8 тысяч 545 административных правонарушений. Выдворено 496 и депортировано 219 человек. 3 тысячи 207 гражданам установлен запрет на въезд в РФ.

Следующее стратегически важное направление – безопасность дорожного движения. Как координатор в данной области, главное управление принимает действенное участие в реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги". В сфере безопасности дорожного движения пресечено 6 152 016 нарушений, из них при помощи системы автоматической фиксации выявлено 5 520 607.

"По доброй традиции лучшие представители свердловского гарнизона полиции, добившиеся положительных результатов в работе, а также проявившие мужество и героизм были поощрены ведомственными и государственными наградами. В завершении коллегии генерал Мешков поставил задачи по наиболее приоритетным направлениям работы на 2024 год. В первую очередь это активизация деятельности по борьбе с кибер- и наркопреступностью, проявлениями экстремизма – терроризма, подростковой и этнической преступностью, безопасности дорожного движения, а также мероприятия по обеспечению правопорядка в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации и международных соревнований Всемирные игры дружбы", - рассказал Валерий Горелых.