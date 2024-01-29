ЦРУ не разрешает аналитикам по России ставить на рабочие компьютеры Telegram

ЦРУ не разрешает своим аналитикам, работающим по теме России, использовать на рабочих компьютерах мессенджер Telegram, а также использовать это приложение на личных смартфонах и других устройствах, если сотрудники находятся на работе. Поэтому для того, чтобы воспользоваться Telegram даже в рабочих целях, они вынуждены покидать рабочее места и здание, пишет Bloomberg в публикации, рассказывающей о сборе американскими разведками и спецслужбами так называемых OSINT-данных по России (Open source intelligence, OSINT — разведывательная дисциплина, включающая в себя поиск, выбор и сбор разведывательной информации из общедоступных источников).

Об уровне доступа российских силовиков к инфраструктуре Telegram ничего не известно. С 2018 по 2020 гг. Роскомнадзор блокировал Telegram в России. Создатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что это из-за отказа компании предоставлять данные и другой доступ российским властям. В 2020-м году ограничения были сняты.