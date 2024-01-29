Священники не должны быть крепостными - митрополит Леонид

Священники РПЦ не должны быть в положении крепостных. Они знают, о чем идет речь, заявил бывший патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид, которого сегодня собираются судить.

Как сообщалось, он получил повестку в Высший церковный суд с формулировкой "за церковные правонарушения, выявленные при передаче дел при освобождении от должности настоятеля храма Всех святых на Кулишках". Настоящей же причиной является разгром Африканского экзархата после полутора лет его очень успешной работы, уверен иерерх. Недоброжелатели просто вошли в сговор с руководством РПЦ и намерены совершить раправу над ним.

"Хватит! Всё! Пора задуматься, что происходит. Бесконечные многотомные отчёты из канцелярии МП никогда не заменят живого слова и делания, а только усугубляют и без того непростую жизнь батюшек на приходах. Церковь в 1990-е получила уникальную возможность развития и воспользовалась ей. А к чему мы пришли сейчас?" - написал митрополит.

Он добавил, что над ним глумятся уже четыре месяца. Пусть его "судят", но без него. Никакого раскола и бунта он устраивать не собирается, но и участвовать в этом фарсе - тоже.

"Вины за мной перед Церковью и Отечеством никакой нет. Я ничего не делал без решений Священного Синода и указаний Патриарха", - подчеркнул митрополит Леонид.

В новейшей истории РПЦ лишь шесть епископов были судимы. Первые два - это лидеры украинского раскола Иоанн Боднарчук и Филарет Денисенко. Затем судили епископа Чукотского Диомида. В 2020-2021 гг. судили еще троих за морально-нравственные нарушения. Обвинения в адрес митрополита Леонида выглядят сомнительно.