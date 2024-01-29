Боррель: ЕС не видит свет в конце украинского туннеля

Санкции не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность, признал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Война продолжается, и бои только усиливаются, и мы не видим свет в конце украинского туннеля", - цитирует его ТАСС.

Боррель отметил, что "Евросоюз ввел обширные санкции против России", которые "заметно ослабили российскую военную машину, однако она все еще существует".

Ранее сообщалось, что Евросоюз занялся разработкой 13-го пакета антироссийских санкций. В него могут войти торговые ограничения. Ввести пакет планируют 24 февраля, то есть во вторую годовщину начала специальной военной операции.