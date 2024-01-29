В сгоревшей квартире Екатеринбурга нашли тело мужчины

В Екатеринбурге в результате пожара погиб местный житель. Владельца квартиры, где и произошло возгорания, нашли без признаков жизни внутри помещения. СКР по Свердловской области организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, трагедия произошла в ночь на 27 января в одной из квартир дома по переулку Замятина. По предварительным данным, смерть мужчины могла наступить от отравления продуктами горения в результате пожара, который распространился на 10 кв.м. Точные причины смерти установят при проведении соответствующих экспертных исследований. По итогам проверочных мероприятий следователем СК России будет принято процессуальное решение.

О вероятной причине возгорания рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, очаг обнаружили в комнате у дивана. По предварительным данным, задымление с возгоранием могли произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании электроприборов. Личность погибшего также установлена - это местный житель — гражданин Володин, 1947 г.р.