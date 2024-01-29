Госдума может одобрить конфискацию имущества за фейки об армии до 1 февраля

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил в понедельник поправки в законопроект о конфискации имущества за фейки про армию. Госдума может принять документ в рекордно короткие сроки: еще на прошлой неделе законопроект только внесли в парламент.

По словам главы комитета Павла Крашенинникова, законопроект может быть одобрен в третьем чтении уже к 1 февраля.

Чтобы он вступил в силу, его еще должен будет одобрить Совет Федерации – вероятно, это может произойти на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что документ не будет иметь обратной силы, то есть не распространится на уже осужденных.

Конфискация имущества вводится не только за распространение фейков, но и по широкому кругу правонарушений.