Россияне с высшим образованием сейчас менее довольны развитием своей карьеры

В прошлом году карьера лучше складывалась у россиян, не имеющих высшего образования. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Удовлетворенность развитием карьеры закономерно растет с увеличением уровня дохода. Однако россияне со средним профессиональным образованием сейчас довольны развитием карьеры больше, чем с высшим.

Респонденты оценивали по 10-балльной шкале, как в прошлом году развивалась их карьера, где 1 балл - это очень плохо, а 10 - отлично. На самый низкий балл развитие своей карьеры оценили 20% людей с высшим образованием и 15% со средним. При этом на 10 баллов развитие своей карьеры оценили 25% опрошенных со средним образованием и только 19% с высшим.

Отмечается, что данная ситуация легко объяснима: в стране острый дефицит квалифицированных рабочих, зарплаты которых за год выросли сильнее, чем заработок в сфере услуг.